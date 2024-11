IIM | Exposição de fotografia sobre “Duplo Aniversário” dia 23

Será inaugurada no próximo dia 23 de Novembro uma nova exposição de fotografia da iniciativa do Instituto Internacional de Macau (IIM). Trata-se da mostra “Celebração calorosa do 75º. Aniversário da implantação da República Popular da China: No 25º aniversário do estabelecimento da RAEM – os sucessos alcançados na preservação e valorização do património cultural”, que tem o apoio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

Além disso, associações locais colaboraram também para a realização deste projecto, nomeadamente a Associação dos Embaixadores do Património de Macau e o Grupo de Danças e Cantares de Macau.

Nesta mostra, reúnem-se cerca de 80 trabalhos, da autoria de vários fotógrafos de Macau e de outras regiões, sendo as imagens fruto do concurso de fotografia anualmente realizado pelo IIM.

Segundo um comunicado, “além de conjugar com as épocas festivas de Macau, a mostra retrata imagens da riqueza cultural do património de Macau e também os sucessos alcançados pela RAEM ao longo dos seus 25 anos, na preservação e promoção patrimonial de Macau”.

A exposição pode ser visitada no IIM até ao dia 27 de Dezembro. Poderá ainda ser visto o documentário “Heritople”, dedicado ao tema do património cultural de Macau, e recentemente produzido pelo IIM e apoiado pela Fundação Macau.