Arquitectos da DOCOMOMO debatem hoje preservação de edifícios

Decorre hoje, a partir das 18h30, na Fundação Rui Cunha (FRC), uma conferência promovida pelo DOCOMOMO – Centro de Investigação, intitulada “Entrelaçando Paisagens: Porquê, como é que edifícios podem ser preservados?” apresentada por Diogo Burnay e Cristina Veríssimo.

Segundo um comunicado, esta palestra pretende responder a uma série de questões sobre a preservação de edifícios com interesse histórico ou cultural, nomeadamente “como pode a preservação dos edifícios existentes contribuir para resolver questões ambientais e sociais mais vastas?”, ou “porque é que a memória cultural viva da comunidade pode beneficiar da preservação dos edifícios?”.

Outras questões dão ainda o mote ao debate, como “quais poderão ser as novas histórias, narrativas e resultados que emergem do entrelaçamento do património cultural e das intervenções arquitectónicas contemporâneas”.

Dão-se exemplos de alguns projectos edificados em Portugal, como a plataforma linear e longitudinal da antiga Estação Ferroviária de Mora, que se tornou o caminho de ligação entre os diferentes edifícios do novo Centro Interpretativo Megalítico de Mora.

Por sua vez, o Museu da Tapeçaria de Arraiolos “é a nova vida de um edifício que já foi: um convento, um Hospital e um Quartel-General Militar”. Já a Escola Braamcamp Freire “reúne edifícios antigos e novos de uma forma interligada para formar uma entidade holística e uma experiência espacial para a sua comunidade”.

Irá também falar-se do centro arqueológico fenício de Tavira que “explorou a nova estrutura de cobertura que alberga o antigo povoado fenício, como plataforma pública, ligando os achados arqueológicos à cidade existente”.

Quem é quem

Diogo Burnay é professor associado da School of Architecture, Dalhousie University, Halifax, Canadá desde 2012. Foi director da Escola de Arquitectura de 2012 a 2022. Tem mestrado em Arquitectura, Bartlett School of Architecture, University College London, Londres, Inglaterra, 1995.

Trabalhou em Lisboa com Maria Manuel Godinho de Almeida e Duarte Cabral de Mello em 1989; em Londres, na Building Design Partnership, entre 1988 e 1990; em Macau com Manuel Vicente, entre 1992 e 1995 e na OBS Arquitectos, entre 1995 e 1997.

Diogo Burnay foi também docente na Escola de Arquitectura da Universidade de Hong Kong em 1995; na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, de 1997 a 2011; na College of Design da University of Minnesota em 2002 e 2006 e na Architecture School University of Texas, Arlington, 2007.

Cristina Veríssimo é professora desde 2024 na Escola de Arquitectura da Dalhousie University, Canadá, desde 2013 e desde 2024 é Professora Associada. Tem mestrado em Arquitectura, MArch II, GSD Harvard University, 2002.

Trabalhou em Lisboa com Carrilho da Graça (1987 – 1989). Trabalhou em Londres com Zaha Hadid (1989 – 1991). Em Macau, Cristina Veríssimo esteve na Profabril (1992-1997). Leccionou na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, de 1999 a 2012.

Diogo Burnay e Cristina Veríssimo fundaram a CVDB Arquitectos em 1999. O atelier já recebeu prémios nacionais e internacionais, como o primeiro prémio edifício educacional WAN 2013 e melhor edifício educacional do ano 2014 do Archdaily, Architectural Review 2015. Actualmente o atelier é responsável pela edificação do Supremo Tribunal de Justiça de Moçambique.