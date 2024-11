Emprego | Três feiras com 638 vagas nos dias 20, 21 e 25 de Novembro

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) irá organizar três feiras de emprego, disponibilizando um total de 638 vagas, nos dias 20, 21 e 25 de Novembro, para os sectores transportes para turismo e hotelaria.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela DSAL, as inscrições para as três sessões abrem hoje e os interessados podem inscrever-se no website da DSAL até ao meio-dia de 19 de Novembro.

A primeira sessão está marcada para a manhã de 20 de Novembro, com a oferta de 20 vagas para transportes para turismo, para encarregado de estação e condutor, e irá decorrer na sede da DSAL na Avenida Dr. Francisco Vieira Machado, nº 221 a 279.

No dia seguinte será a vez do sector da hotelaria, com 434 ofertas de emprego para gerente assistente de restaurante, subchefe de cozinha, supervisor de restauração, chefe do serviço de atendimento ao cliente, embaixador de serviços de restauração, cozinheiro de culinária chinesa e ocidental, técnico de arte floral e empregado de rouparia. Esta sessão terá no lugar no International Convention Center.

No dia 25 de Novembro, no Hotel Grand Lisboa Palace Macau, serão disponibilizadas 184 vagas para gerente de restaurante, supervisor de serviços de restauração, chefe de cozinha, cozinheiros de diversas gastronomias, agente de serviços de restauração, barista e guarda de segurança.