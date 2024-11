HK | Nomeado ‘guru’ financeiro para gabinete de ligação

Pequim anunciou ontem a nomeação de Qi Bin, vice-presidente do fundo soberano da China, para o cargo de adjunto do gabinete de ligação do governo central em Hong Kong, cuja posição como centro financeiro internacional está fragilizada.

Qi, de 57 anos, é vice-presidente e director-adjunto de investimentos da China Investment Corporation (CIC), um dos maiores fundos soberanos do mundo, com mais de 1,3 biliões de dólares de activos sob gestão.

Qi deve assumir a responsabilidade pelos assuntos económicos no gabinete de ligação, desempenhando um papel vital na coordenação das políticas económicas e financeiras entre a China continental e Hong Kong, segundo fontes citadas pelo South China Morning Post.

Doutorado em econometria pela Universidade de Tsinghua, em Pequim, trabalhou em grandes empresas de Wall Street, incluindo no banco de investimento Goldman Sachs, entre 1996 e 2000, antes de ingressar na Comissão de Regulação dos Valores Mobiliários da China (CSRC), onde trabalhou nos 16 anos seguintes.

Em 2016, entrou para a CIC como vice-presidente executivo, assumindo responsabilidade pelo planeamento estratégico e pelas operações de investimento do fundo soberano. Também supervisionou o departamento de investigação para diversificar ainda mais a estratégia de investimento em activos.

Durante o seu mandato, ajudou a liderar algumas medidas importantes de abertura do mercado, incluindo os programas de ligação entre praças financeiras Xangai – Hong Kong e Shenzhen – Hong Kong, destinados a integrar os mercados de acções do continente chinês com a Bolsa de Valores de Hong Kong.