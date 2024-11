China | Medidas governamentais estimulam sector imobiliário

O mercado imobiliário da China terá batido no fundo e mostra sinais de recuperação, com as vendas de casas a acelerarem nas principais cidades em Outubro

Desde que uma série de políticas de estímulo económico começou a entrar em vigor no final de setembro, a tendência de desenvolvimento do mercado imobiliário chinês está a mudar discretamente, prevendo-se um crescimento contínuo das vendas de casas nos últimos meses do ano, segundo analistas citados pelo Global Times.

Tradicionalmente, os meses de setembro e outubro são os dois meses de maior transação de casas, sendo amplamente conhecidos no país como o período “setembro Dourado, outubro Prateado”.

Nos últimos anos, no entanto, esta época foi relativamente calma no que diz respeito às transacções de imóveis – mas este ano, em outubro, a actividade do mercado imobiliário melhorou, com vários indicadores a mostrarem um crescimento anual após um período prolongado de declínio, segundo os últimos dados do Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano-Rural.

As transacções imobiliárias nas cidades chinesas de primeiro nível – Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen – registaram um crescimento acentuado, com as vendas online de casas novas a aumentarem 14,1 por cento em termos anuais e as vendas de casas em segunda mão a subirem 47,3 por cento, segundo os dados.

Em outubro, Pequim registou 17.000 transacções online de casas em segunda mão – um máximo de 19 meses – enquanto as vendas de casas novas aumentaram 50,1 por cento em relação ao mês anterior, segundo dados da Comissão Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural de Pequim.

Desde novembro, as vendas de casas em segunda mão em Pequim mantiveram o ritmo de recuperação de outubro, permanecendo em níveis relativamente elevados, informou o China Securities Journal na segunda-feira.

De acordo com dados do portal de transacções imobiliárias de Xangai, o volume total de transacções de casas em segunda mão na cidade (incluindo residenciais, comerciais, escritórios e lugares de estacionamento) atingiu 21.922 unidades entre 1 e 28 de outubro. Entretanto, o mercado de casas novas registou um aumento de quase 40% nas transacções mês a mês.

O sentimento do mercado imobiliário noutras grandes cidades chinesas também registou alguma melhoria. Por exemplo, o mercado de casas novas na cidade de Nanjing registou um volume de transacções de 401.200 metros quadrados em outubro, o que representa um aumento de 8,77% em relação ao mês anterior.

Segundo os analistas de mercado, a procura de habitação reprimida dos últimos três anos está a ser libertada. Ao mesmo tempo, os efeitos de transmissão entre mercados reforçaram-se, com o aumento da atividade no mercado da habitação em segunda mão, o que também ajuda a impulsionar as vendas de casas novas.

O impacto positivo das políticas de estímulo económico do governo está a fazer-se sentir activamente, continuando a baixar os custos de aquisição de habitação e a acelerar o entusiasmo dos compradores, segundo um relatório do E-house China R&D Institute, sediado em Xangai.

A implementação das políticas incrementais do governo a favor do crescimento deverá estimular ainda mais o mercado imobiliário no quarto trimestre, disse Yan Yuejin, director de investigação do instituto. “Espera-se que a dinâmica do mercado imobiliário continue, com os preços das casas novas a manterem-se estáveis. Prevê-se que, até 2025, o mercado imobiliário nas principais cidades chinesas recupere ainda mais, com os volumes de transação a manterem-se fortes”, previu Yan.

Em 17 de outubro, o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano-Rural, juntamente com quatro outros departamentos governamentais, realizou uma conferência de imprensa para anunciar novas medidas políticas para estimular as vendas de imóveis, que incluíam o aumento do limite de crédito para projectos de habitação “em lista branca” para 4 biliões de yuans (557 mil milhões de dólares).