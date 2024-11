Elizabeth Ross: “A mesa virou e o Sul Global está a crescer, com a China na vanguarda”

“A mesa virou e o Sul Global está a crescer, com a China na vanguarda em todas as áreas”

Entrevista com Elizabeth Ross, curadora do Festival de Artistas de Vídeo Chineses

Chama-se a si própria Yueniang, a Senhora da Lua. Elizabeth Ross, mexicana, é tão ambiciosa como o programa lunar da China. E como artista, Yueniang adora a China, tanto no seu gesto antigo como no seu gesto hipermoderno. É por isso que a curadora quer celebrar o 10º aniversário do seu festival internacional de videoarte na China. A China Edition 2025 realizar-se-á em Pequim: Gaze from The East, 《东方之眼:地标中国》

JO: Fale-me do seu “yuanfen” 缘分 com a China. Quando é que começou e o que é que o viciou?

ER: Mmmmh, talvez quando recebi um talismã de cerâmica como presente em 1999, e nele estava gravado o carácter chinês “yuan”. Ou talvez quando estava a ver guerreiros a voar sobre os telhados nos filmes wuxia. Os meus filhos e eu adoramo-los! A verdade é que não consigo identificar o início. É como um amor subtil que se aprofunda cada vez mais com o tempo, entrelaçado com muitas vidas do passado e do futuro. É, como disse, yuanfen, um emaranhado predestinado… Em todo o caso, decidi aprender chinês quando vivia em Espanha, por isso foi nessa altura que me lembro claramente de abraçar a sinicidade de todo o coração.

JO: O que a motivou a criar o festival? Sentiu que a China vai estar na vanguarda da cena mundial e que os artistas de vídeo chineses vão ser um fenómeno? De que forma?

ER: Lembra-se certamente dos anos 90, quando a arte contemporânea chinesa surgiu na cena mundial e se tornou o tema de conversa da cidade. Foi uma descoberta sensacional da China pelo Ocidente! Durante esse período, muitos artistas que eu conhecia foram à China para participar em exposições, programas de residência, projectos de curadoria, etc. Pensei para mim próprio: “Porque é que eu não estou lá?” Eu devia, eu vou, eu tenho de lá estar também!

Mas na altura não conhecia ninguém que me pudesse ajudar, por isso tive de esperar. No final de 2009, quando vivia em Espanha, uma das minhas ex-mulheres acolheu três jovens artistas chineses num programa de residência e uma delas contactou-me. Ela vive em Wuhan. Convidou-me para fazer parte de uma exposição que estava a organizar no ano seguinte. Foi assim que tudo começou. O resto é história.



JO: A China não é só emoção e entusiasmo. É preciso muita paciência, não é?

ER: Sempre quis fazer algo com a China, algo que me pertence e que eu criei. Quando os anos 90 acabaram, já ninguém olhava para a China. A China foi esquecida por toda a gente sem mais nem menos. Mas a China tornou-se parte de mim, não foi uma questão de tendência. A China enraizou-se no meu coração. Apercebi-me de que levar obras de arte físicas para a China é caro, por isso a videoarte tornou-se uma escolha natural para mim. Depois de falar com um amigo artista chinês, decidi mergulhar nas águas do festival. E descobri que a videoarte é um fenómeno que merece ser exposto! Descobri também que todas as universidades chinesas têm uma faculdade de artes e que existem milhares delas. A animação chinesa surpreendeu-me com os seus visuais únicos que têm raízes na tradição ancestral que alimenta os criadores e os artistas. Viver na China foi uma experiência avassaladora que tornou mais forte o meu amor pelo país e pelo seu povo.

JO: Porquê o olhar do Oriente? Porque é que é importante observar o mundo atual e as tendências culturais a partir da perspetiva oriental/chinesa?

ER: Bob Dylan, Prémio Nobel da Literatura, cantou “The times they are a’changing”. Os tempos mudaram, isso é certo. No entanto, sinto que ainda estão a chegar grandes mudanças. A mesa virou e o Sul Global está a crescer, com a China na vanguarda em todas as áreas. O Ocidente está a perder relevância em todos os sentidos. Penso que o Ocidente deveria olhar para si próprio e aprender uma ou duas coisas. A China está, sem dúvida, a tornar-se o centro do nosso mundo actual. O seu contributo tem um impacto poderoso. Sinto que nós, na América Latina, temos mais em comum com a China do que, por exemplo, com a França. Por isso, decidi levar o festival para a China e partilhar o ecrã com a América Latina e as vozes espanholas. Esta ponte artística será alucinante e emotiva.

JO: Fale-me mais sobre a China Edition 2025. Quais são os países que vão participar?

ER: Nunca consegui levar o Festival à China, vai ser um grande desafio para mim. Mas chegou a hora, não posso esperar mais. Actualmente, participarão artistas de quatro países de língua espanhola, incluindo o México, o Peru e a Costa Rica da América Latina e a Espanha da Europa e, claro, a China e os artistas de vídeo chineses, independentemente do local onde vivam. Ainda estou na fase de planeamento. Estou interessada em chegar a um público mais vasto e diversificado. Já estou a ficar louca da cabeça quando penso na quantidade de trabalho. A China é uma obrigação. Dentro da China, Pequim é uma obrigação. Tenho a sorte de ter a KiWen International Culture and Art Co. Ltd. como meu colaborador especial na China. A empresa foi fundada como resposta direta ao apelo do presidente chinês Xi Jinping para o renascimento da China. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de criar confiança cultural juntamente com os meus colegas artistas e criadores.