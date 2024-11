Demografia | Não residentes ajudam a crescer a população local

No final de Setembro, a população de Macau atingiu 686.600 pessoas, no que representou um crescimento de 5.300 pessoas, em comparação com o período homólogo. Os números foram divulgados ontem pelos Serviços de Estatística e Censos, com a publicação das “Estatísticas Demográficas Referentes aos Três Primeiros Trimestres de 2024”.

De acordo com a DSEC, o aumento da população deveu-se “principalmente à subida do número de trabalhadores não residentes domiciliados em Macau”, embora o número total não seja revelado no comunicado, nem como a principal zona de origem dos não residentes.

Entre Janeiro e Setembro, o número de indivíduos do Interior da China recém-chegados a Macau titulares de Salvo-Conduto Singular foi de 2.445 e o de indivíduos a quem foi concedida nova autorização de residência em Macau foi de 788, um aumento de aumentaram 6 e 128 pessoas, respectivamente, em relação a idêntico período de 2023.

A população feminina (368.300) era superior à masculina (318.300), numa proporção de 53,6 por cento contra 46,4 por cento. Também nos primeiros nove meses do ano foram registados 2.619 nados-vivos, uma redução de 132 face ao ano anterior, 862 óbitos, quebra de 525, e 2.314 casamentos, menos 13 face ao período homólogo.