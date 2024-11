Construção | Salário médio sobe 2,3%

No terceiro trimestre de 2024, o salário diário médio dos trabalhadores da construção foi de 767 patacas, mais 2,3 por cento, em relação ao trimestre anterior, indicaram os dados da Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Segundo a mesma fonte, “eliminado o efeito da inflação, o índice do salário real dos trabalhadores da construção aumentou 2,2 por cento, em termos trimestrais”.

No entanto, registaram-se quebras de rendimentos em vários sectores laborais, como os de operadores de máquina (828 patacas por dia), uma quebra salarial de 5,4 por cento, carpinteiros de cofragem (814 patacas por dia), uma redução de 3,1 por cento e os armadores de ferro (787 patacas por dia), que sofreram um decréscimo de 2,8 por cento nos pagamentos.

No pólo oposto, os montadores de equipamento de combate a incêndio (861 patacas por dia) tiveram um aumento de 7,8 por cento, assim como os canalizadores, com um aumento de 7,7 por cento. Quanto aos materiais de construção, no terceiro trimestre, registou-se uma redução de 0,2 por cento.