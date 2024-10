O papel da história

“The history that transcends time is what is important such as the history of ideas, beliefs, and traditions that are non-tangible.”

Dean Aly

A produção historiográfica, em crescimento exponencial graças à Net, escapa à procura social de sentido e produz esquemas intemporais, repertórios de juízos esmagados no presente. O festival do “geo-plus” cruzou-se com a ciência política e os seus efeitos devastadores. Segundo a política externa, a tendência de décadas para desvalorizar os cursos de história nas universidades americanas (nalgumas europeias) põe em risco a segurança nacional, porque ameaça produzir uma geração de políticos e consultores cuja visão do mundo é cada vez mais, e perigosamente, superficial. Não só não está em declínio, como, graças à Internet, está a crescer exponencialmente. Existe, talvez, uma correlação entre os dois fenómenos, porque quanto mais se escreve e aparece, menos se ensina e menos se estuda. Mas a crise do ensino da história não é nova, pois há trinta anos, já se refutava o preconceito de que a história era mais bem apoiada e ensinada nas escolas.

E, embora os políticos e os conselheiros de 1914 soubessem certamente mais de história (que era mais curta do que em 2024) e de capitais (muito menos do que hoje), podemos dizer que eram realmente menos “superficiais” e “sonâmbulos” do que os seus homólogos actuais? Os quadros académicos e os financiamentos públicos são certamente indispensáveis para a qualidade científica da historiografia, mas não garantem a originalidade e a prodigalidade. Quanto ao ensino escolar da história, a sua função é a educação nacional ou cívica, e o sistema permite as contra-histórias, não o espírito crítico. Lembram-nos a intrincada história dos manuais escolares do Estado, bem como o ataque de Lynne Cheney (1994) ao “National History Standards”, parte dos “critérios nacionais” para o ensino politicamente correcto dos estudos sociais; ou a história da “EuroClio”, a associação europeia de professores de história (educadores), fundada em 1992 e co-financiada pela União Europeia, que visa criar materiais educativos transnacionais e narrativas históricas novas e mais inclusivas.

E se o ensino escolar e universitário da História está hoje a ser definido, é apenas porque a finalidade social é melhor assegurada pelos media, produtores e vendedores de história monumental, antiquariado, memórias e jornalismo de investigação, com crescente interacção e sinergia académica. O efeito prático é iludir a exigência social de história (que é também uma exigência política inconsciente e potencialmente subversiva de sentido), orientando-a para um passado amputado de devir e reduzido a um repertório de juízos, figuras e silogismos retóricos (princípios, leis, lições, analogias, exemplos), material de erudição, entretenimento, curiosidade, identificação e passatempo. Esta não é uma forma completa, mas a forma natural como a história é não só percepcionada pelo senso comum, mas também necessariamente concebida e estudada pelo método científico.

Quanto ao senso comum, a ideia do presente como ponto culminante e fim da história precede as proclamações hegelianas, socialistas e liberais porque, felizmente, o instinto de sobrevivência prevalece sobre a percepção crepuscular do devir e, portanto, da nossa relatividade e transitoriedade. Essa tomada de consciência súbita de que se está sentado, maldito, entre os outros malditos é, felizmente, uma experiência muito rara. Por isso, a certeza biológica de sermos o apogeu e o fim da história não só não mata a historiografia académica, como a utiliza como certificação científica, melhor se crítica e desperta, da história pública progressista, que projecta o nosso presente tanto para trás, no caminho percorrido, como para a frente, nas trajectórias e ameaças residuais, com a hagiografia anexa dos precursores e pioneiros e a profilaxia das regurgitações, resistências, revisões. E revoluções.

A incorporação da historiografia científica nas visões presentocêntricas da história não exige, em si mesma, nenhuma profissão de fé particular, porque a profissão do historiador consiste, em última análise, na reconstrução rigorosa e controlável do passado e da sua documentação. A contínua releitura crítica das fontes conhecidas, a descoberta de novos critérios de interpretação e a “invenção” de novas fontes, o teste de hipóteses e o apuramento de questões e dados controversos são rotineiros, e o sistema sabe como suavizar inovações excessivamente perturbadoras. As disputas académicas, como o “Historikerstreit” alemão, as guerras históricas australianas e canadiana ou a “fatwa” antirrevisionista dos “guardiões da memória”, bem como as voltas dadas pelo alargamento de perspectivas ou pelo justicialismo histórico em que se baseia a cultura canónica, têm a ver com avaliações éticas e ideológicas subjectivas e/ou com a correcção científica, e não com métodos científicos para determinar como, propriamente, as coisas aconteceram.

A maioria dos historiadores é demasiado verificadora de hipóteses para o como as coisas aconteceram. Além disso, a maioria dos historiadores é demasiado céptica ou tímida para se envolver em generalizações (como a extracção de princípios, constantes, regularidades, tendências) ou na crítica de interpretações e na descoberta de novos temas, abordagens (como a história global) e paradigmas (como as aplicações historiográficas de viragens culturais e linguísticas).

Na maior parte das vezes, somos sigma (segundo o eufemismo inclusivo que nos é atribuído a nós, nerds) muito poucos entre nós são alfas capazes de se manterem na ribalta, lançando-se nos juízos e antecipações que as pessoas acabam por esperar da História, plácida mestra da vida e/ou cassandra da desgraça. De facto, a tarefa de extrair generalizações, sentenças e antecipações é o objectivo das ciências sociais, contidas em embrião no género historiográfico inventado por Heródoto e “normalizado” (não sem controvérsia) por Tucídides, do qual se ramificaram gradualmente.

(continua)