Literatura | “ALUA”, livro bilingue, lançado domingo

Será apresentado no próximo domingo, a partir das 15h, na Casa Nostalgia das Casas-museu da Taipa, o livro bilingue “ALUA”. O lançamento está integrado na Exposição de Livros Ilustrados em Chinês e Português do 6.º “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. A edição é publicada pelo Instituto Internacional de Macau (IIM), com o patrocínio do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

O livro destina-se a um público mais jovem, “ALUA” é uma adaptação de “O Sapo de Pedra de Láp-K’âp”, publicado no antigo jornal português “Notícias de Macau” e também na edição chinesa do IIM, “Lendas Chinesas de Macau”, da autoria de Luís Gonzaga Gomes, autor, sinólogo e docente.

A obra, que inclui a história contada em chinês e traduzida para português, foi elaborada por Chloe Wong, autora, licenciada em Educação Básica pela Universidade de Macau. A autora trabalha na área da educação artística, recorrendo a diferentes métodos de comunicação que inspiram a expressão e criatividade artísticas nas crianças. Por sua vez, a ilustradora Mira Lau possui trabalhos já publicados com livros ilustrados. Chloe Wong espera assim expressar uma história dedicada a uma das lendas chinesas de Macau, onde procura passar uma mensagem de bondade, companheirismo e amor, refere o IIM, em comunicado.