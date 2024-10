Ensino superior | UL assina memorando com a Universidade da Cidade de Macau

Foi ontem assinado um novo memorando de cooperação entre a Universidade Cidade de Macau e a Universidade de Lisboa para que haja um intercâmbio de estudantes entre a capital portuguesa e a região. Luís Anjos Ferreira, reitor da UL, lembrou que a universidade está ainda ligada a outras escolas de educação superior na China, destacando a Universidade de Macau, a Universidade Politécnica do Macau e a Universidade de Xangai.

O memorando foi assinado no âmbito do 3.º Fórum dos reitores das instituições do ensino superior da China e dos países de língua portuguesa, que termina hoje. Luís Ferreira lembrou que há cada vez mais pós-graduados chineses na UL e que isso significa que a formação em língua portuguesa na China é de qualidade. “São cada vez mais os estudantes chineses que vão fazer o mestrado e o doutoramento. Isso é um bom sinal, é sinal de que o seu grau de licenciatura já é de grande qualidade”, referiu aos jornalistas.

Em 2022, 51 instituições de ensino superior ofereciam programas de língua portuguesa no interior da China, segundo uma compilação divulgada pelo académico da Universidade Politécnica de Macau, Manuel Duarte João Pires, nesse mesmo ano. No caso de Macau, são cinco universidades com programas de português.