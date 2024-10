São Januário | Centro de Endoscopia inaugurado ontem

Foi ontem inaugurado o Centro de Endoscopia no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), após um trabalho de optimização da zona onde se realizava esse tratamento junto à porta do serviço de urgência.

Segundo uma nota dos Serviços de Saúde (SS), Alvis Lo, director dos SS, declarou que a criação deste Centro constitui “um marco importante para o desenvolvimento do sistema de cuidados de saúde de Macau”, permitindo uma “integração de recursos, pois os exames endoscópios das diferentes especialidades são realizados no mesmo local”.

É ainda disponibilizado um serviço “one-stop” de registo pré-exame, diagnóstico endoscópico, tratamento e recuperação pós-exame, “para que todos os utentes possam sentir que o serviço de cuidados de saúde se encontra sob o princípio de ‘ter por base a população'”, declarou Alvis Lo.

Este Centro deverá vir a disponibilizar “novas técnicas de endoscopia e novos equipamentos”, como a “endoscopia por cápsula, manometria de motilidade gastrointestinal, tecnologia de diagnóstico de tumores por imagem óptica e ressecção endoscópica de tumores”.

A ideia é que o novo Centro possa ser um serviço complementar ao Serviço de Urgência. “Em articulação com os recursos humanos e o apoio técnico do Serviço de Urgência, é aumentada a segurança do diagnóstico e terapêutica. A par disso, o Centro pode também facilitar o uso de equipamentos de raio-X, tomografia computadorizada e a sala de angiografia do Serviço de Urgência, entre outros, melhorando, de forma eficaz, a capacidade de diagnóstico e tratamento das especialidades médicas”, é referido.