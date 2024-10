MNE | Quadro da Volkswagen detido e deportado por consumo de cocaína

O Governo chinês afirmou ontem que um quadro do construtor automóvel alemão Volkswagen recentemente detido na China foi expulso do país após ter testado positivo para o consumo de cocaína.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, disse em conferência de imprensa que um executivo da empresa alemã passou dez dias detido na China antes de ser deportado por consumo de cocaína.

Na segunda-feira, o jornal alemão Bild noticiou que o especialista em marketing e inventor do internacionalmente famoso ‘slogan’ “Das Auto” para os carros da Volkswagen, Jochen Sengpiehl, deu positivo num teste de deteção de drogas efectuado pela polícia chinesa após umas férias na Tailândia.

De acordo com o jornal Bild, Sengpiehl, que esteve dois anos no país asiático, acusou positivo num teste de consumo de canábis.

A publicação não referiu nenhum teste para o consumo de cocaína. As autoridades chinesas realizam por vezes aleatoriamente testes de consumo de drogas a passageiros na chegada à China. Mesmo que o consumo tenha sido realizado fora do país, um teste positivo é punível com detenção administrativa durante 15 dias e, se for estrangeiro, deportação.

A China, o principal mercado da marca alemã, é considerada como tendo o sistema de controlo de drogas mais rigoroso do mundo e o maior número de substâncias proibidas.