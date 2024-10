929 Challenge | Startups da China, Macau e HK sobem à final

Já são conhecidos os finalistas da competição “929 Challenge”, ligada ao mundo do empreendedorismo e startups, e que visa unir o mundo empresarial da China, Macau e Hong Kong ao dos países lusófonos.

Segundo um comunicado, o grupo de startups finalistas é oriundo de seis países e regiões, incluindo China, Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde e Macau, destacando-se projectos como a LY Energy, da China, que desenvolve baterias “avançadas”; a Pix Force (Brasil), com inteligência artificial para inspecções industriais, e a GreenCoat (Hong Kong), com revestimentos inteligentes para janelas para melhorar a eficiência energética de edifícios. Os projectos finalistas “apresentam soluções inovadoras em sectores como energias renovaveis, saúde, fintech ou produção alimentar”.

A final decorre a 9 de Novembro no edifício do Fórum Macau, em Macau, sendo que estes projectos finais estão ligadas a oito equipas de startups e oito grupos de universidades, de entre mais de 320 candidaturas. Na final, vão apresentar as suas ideias a um painel de jurados, com os prémios a ascenderem a 30 mil dólares.

Todas as equipas finalistas participaram num bootcamp e receberam sessões de mentoria para melhorar as suas ideias de negócio e as apresentações antes de se apresentarem na final do concurso. O 929 Challenge é co-organizado pelo Fórum de Macau e tem o apoio da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico.