GP | André Couto confirma ida às Finais Mundiais da Lamborghini

André Couto juntar-se-á ao rol de pilotos locais ausentes da 71.ª edição do Grande Prémio de Macau. Nesse fim de semana do mês de Novembro, o vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 de 2000 vai estar na Europa, com o intuito de tentar trazer para casa o ceptro da categoria Pro-Am do Lamborghini Super Trofeo Asia

De 14 a 17 de Novembro, aquando da 71.ª edição do Grande Prémio de Macau, André Couto encontrar-se-á em Jerez de la Frontera, no sul de Espanha, nas Finais Mundiais da Lamborghini. Antes dos concorrentes dos Lamborghini Super Trofeo América, Europa e Ásia competirem entre si, os vinte Huracán Super Trofeo Evo 2 participantes do troféu asiático disputam a sua derradeira jornada dupla da temporada de 2024.

“Claro que gostaria de estar no Grande Prémio de Macau, mas tenho um compromisso com a Madness Racing Team e vamos a Espanha tentar ganhar a nossa categoria no campeonato”, disse André Couto ao HM. “Estamos em igualdade pontual com os nossos adversários e próximos de os conseguir vencer”.

Depois de dez emocionantes corridas em cinco países da Ásia-Pacífico, quando só faltam disputar duas corridas, a dupla luso-chinesa está no comando da classe Pro-Am, com os mesmos pontos da dupla composta por Thomas Yu Lee de Hong Kong e Nikolas Pirttilahti da Finlândia. Contudo, esta classificação é traiçoeira e não demonstra o domínio de André Couto e Jason Chen na categoria. Infelizmente, devido a um compromisso pessoal do piloto chinês, o duo faltou à prova de Fuji, no Japão, não marcando qualquer ponto, e assim diluindo toda a vantagem construída em pista até aquele momento.

Rumo ao desconhecido

Jerez está prestes a tornar-se o segundo circuito a receber as Finais Mundiais da Lamborghini mais do que uma vez, depois de em 2019 ter acolhido este evento anual que se realiza desde 2013. O Autódromo do Dubai Autodrome esteve em consideração, mas Jerez acabou por ser o escolhido. Este será o oitavo ano consecutivo em que um circuito europeu acolhe o evento da prestigiada marca italiana de automóveis de luxo, sendo que Sebring, nos Estados Unidos da América, em 2015, foi o último anfitrião fora da Europa.

Apesar de ter feito uma parte da sua carreira desportiva na Europa, há mais de duas décadas, o piloto português de Macau nunca conduziu no Circuito de Jerez – Ángel Nieto. O traçado que fica apenas a 90 quilómetros de Sevilha, e que chegou a acolher vários Grande Prémios de Fórmula 1, tanto de Espanha como da Europa, sempre esteve mais vocacionado para as provas de motociclismo do que para as de automobilismo.

“Vai ser a primeira vez para mim e vai ser interessante descobrir um novo circuito”, reconhece o experiente piloto do território, que estará em igualdade de circunstâncias com grande parte do pelotão do Lamborghini Super Trofeo Asia que desconhece por completo o traçado bem cuidado da Andaluzia.

Para além de André Couto, na pista espanhola estará também outro piloto da RAEM. Charles Long Hon Chio também se viu forçado a escolher e optou por rumar a Espanha. O vencedor do Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 de 2020 e 2021 tripulará um Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 da equipa SJM Iron Lynx Theodore Racing, partilhando o volante com a sua habitual companheira de equipa, a japonesa Miki Koyama.