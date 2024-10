CCM | Ópera Liyuan e “Flores de Lótus Douradas” sobem ao palco este mês

O Centro Cultural de Macau volta a acolher, a partir da próxima semana, mais espectáculos que revelam as particularidades da ópera chinesa Liyuan. Tratam-se de quatro concertos organizados no âmbito da Temporada de Espectáculos de Companhias de Arte Nacionais

Estão à venda desde sábado bilhetes para os novos espectáculos de ópera Liyuan, um género específico da ópera chinesa, que se apresentam nos palcos do Centro Cultural de Macau (CCM) a partir da próxima semana. Tratam-se de quatro concertos, integrados na Temporada de Espectáculos de Companhias de Arte Nacionais em Macau 2024, que decorre entre terça-feira, 22, e 31 de Outubro.

O público poderá ver a nova produção de Ópera Liyuan “Dong Sheng e Li Shi” e mais dois espectáculos “Flores de Lótus Douradas”, apresentados pelo Centro de Preservação da Ópera Liyuan da Província de Fujian e pela Ópera Nacional da China, respectivamente.

Um comunicado do Instituto Cultural (IC) dá conta de que o público poderá desfrutar de “banquetes musicais de classe nacional”, sendo que esta temporada de espectáculos de ópera chinesa visa “potenciar o intercâmbio e a cooperação entre o Interior da China e Macau, bem como apoiar Macau na diversificação da sua oferta como Centro Mundial de Turismo e Lazer”. A ideia é também contribuir para o conceito de Macau como “uma base de intercâmbio e cooperação para promover a coexistência de diversas culturas, sendo a cultura chinesa a predominante”.

Com origem em Quanzhou, na província de Fujian e com uma história de mais de oito séculos, a Ópera Liyuan é cantada no dialecto de Quanzhou do sistema de Minnan, no sul de Fujian, sendo um dos géneros teatrais mais antigos existentes na China.

Fundado em 1953, o Centro de Preservação da Ópera Liyuan da Província de Fujian, anteriormente conhecido como Teatro Experimental da Ópera Liyuan da Província de Fujian, é o único grupo profissional de Ópera Liyuan, reconhecido como o “fóssil vivo da ópera do sul da China das dinastias Song e Yuan”.

Histórias clássicas

A ópera “Dong Sheng e Li Shi” conta a história do senhor Dong e da senhora Li, que superam inúmeros obstáculos para finalmente alcançarem a união e a felicidade. Esta peça lendária apresenta um enredo fluido e uma linguagem humorística, complementados com uma música melodiosa. Revestida de uma estética clássica chinesa, esta peça evidencia plenamente o glamour da Ópera Liyuan enquanto género de arte cénica tradicional, tendo vencido inúmeros prémios, nomeadamente o Prémio de Literatura Dramática Cao Yu, na sua primeira edição, o Prémio de Obras-primas de Artes Cénicas Nacionais e o Grande Prémio de Excelência em Teatro de Reportório do Ministério da Cultura.

No caso de “Flores de Lótus Douradas – Um Concerto Especial de Poesia Clássica Chinesa” é produzido e apresentado em Macau pela Ópera Nacional da China. Trata-se de uma iniciativa que “pretende construir pontes entre a tradição e a modernidade, bem como entre as culturas oriental e ocidental”.

“Através da combinação multidimensional de música, recitação, coro e elementos cenográficos, o concerto despertará no público um apreço renovado pela poesia clássica chinesa, promovendo uma compreensão mais profunda das emoções dos antigos e da riqueza da cultura tradicional da China”, é descrito.

Haverá depois um segundo espectáculo protagonizado pela Ópera Nacional, intitulado “Flores de Lótus Douradas – Um Concerto de Árias de Óperas Clássicas Seleccionadas da China e do Mundo”, sendo que a primeira parte contém trechos clássicos da ópera chinesa. Já a segunda parte está reservada a árias de ópera clássicas consagradas a nível internacional, “proporcionando ao público uma imersão no vasto património cultural musical”, explica o IC.

O espectáculo de Ópera Liyuan “Dong Sheng e Li Shi” decorre na próxima terça e quarta-feira, às 19h45, no pequeno auditório do CCM, com bilhetes a 150 patacas. Por sua vez, os concertos “Flores de Lótus” acontecem nos dias 30 e 31 de Outubro, pelas 20h, desta vez no grande auditório.

Os concertos são co-organizados pelo Departamento de Publicidade e Cultura do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude e pelo Instituto Cultural de Macau, contando com a execução da CPAA Productions Ltd. e a coordenação do Grupo de Artes e Entretenimento da China.