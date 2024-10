História | João Morgado lança “Índias”, o seu novo livro

O escritor português João Morgado acaba de lançar “Índias”, que celebra os 500 anos da morte do navegador Vasco da Gama, descrito como “o herói imperfeito da História de Portugal”, tendo vivido “num tempo de ódios, vinganças, ambições e conquistas a ferro e fogo”.

Segundo a apresentação do romance histórico, pretende-se que o leitor “descubra o homem que era odiado por todos, mas respeitado por D. Manuel I”, antigo rei de Portugal.

Em “Índias” revela-se, portanto, “o lado negro do herói da expansão marítima portuguesa e as suas… três viagens às Índias”. João Morgado é ainda autor de outros romances históricos, nomeadamente os que pertencem à chamada “Trilogia dos Navegantes”, intitulados “Vera Cruz”, “Magalhães e a Ave-do-Paraíso”, trilogia que agora se completa com “Índias”.

João Morgado, que esteve em Macau para participar numa das edições do Festival Literário Rota das Letras, é também autor da obra “O Livro do Império”, romance biográfico de Luís de Camões, tido como o maior poeta português.

Segundo o escritor Sérgio Luís de Carvalho, o novo livro de João Morgado “relata o verdadeiro Gama”. “Aqui ninguém meta a unha, que João Morgado fez um romance com um rigor e uma exactidão histórica intocável”. Sérgio Luís de Carvalho descreve ainda que existe em “Índias” “a ressonância, o ritmo e a vivacidade das imagens e da narrativa que nos lembra Fernão Lopes”, além de um “estilo que brilha numa mescla bem-sucedida entre a crónica e a linguagem romanesca”.