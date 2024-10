Mpay | Criticada exclusividade em parques de estacionamento

O deputado Nick Lei criticou a opção do Governo de atribuir um regime de exclusividade à Mpay a nível dos pagamentos sem contacto nos parques de estacionamento públicos. A partir de Dezembro, todos os parques de estacionamento públicos passam a aceitar pagamentos sem contacto Mpark, uma plataforma de pagamentos electrónicos que surge incorporada na aplicação MPay.

Contudo, o deputado ligado à comunidade de Fujian sente que a opção é uma distorção do mercado, porque as outras aplicações de pagamentos móveis não tiveram oportunidade de usar esta opção. As críticas constam de uma interpelação escrita, e Nick Lei pede ao Governo que adopte mais formas de pagamento electrónico.

Esta não é a primeira vez que a Mpay é beneficiada em regime de exclusividade, sem que exista qualquer concurso público, o mesmo aconteceu com a distribuição dos subsídios de consumo electrónico, durante a pandemia.