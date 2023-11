PJ | Detidos por burla com pontos falsos de MPay

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de dois homens que burlaram 10 residentes, incluindo dois idosos, em cerca de 68 mil patacas. O caso foi revelado ontem e citado pelo jornal Ou Mun. As autoridades admitem que o número de burlados e as perdas financeiras podem ser superiores.

De acordo com a PJ, o aviso para o esquema surgiu na sexta-feira, após terem sido recebidas várias queixas para a existência de mensagens de SMS com promoções falsas relacionadas com pontos de MPay. Depois da investigação às promoções, as autoridades descobriram quatro portais que visavam roubar dados de utilizadores.

Ao seguir o rasto das transferências por MPay, a polícia detectou ainda que grande parte do dinheiro foi utilizada para comprar online bebidas alcoólicas e produtos cosméticos, que seriam entregues em locais fora de Macau. Os detidos tinham 23 e 26 anos.