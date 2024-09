Rotary de Macau organiza corrida para angariar fundos contra a poliomielite

Macau vai acolher uma caminhada e corrida para angariar fundos contra a poliomielite, anunciou o Rotary Club local, uma semana depois da Faixa de Gaza ter registado o primeiro caso da doença em 25 anos.

Num comunicado divulgado no domingo, os oito clubes Rotary da região semiautónoma chinesa disseram que o evento vai decorrer na manhã de 20 de Outubro, no Parque Natural da Barragem de Hac Sá, na ilha de Coloane.

Os organizadores disseram esperar, até à data final de 04 de Outubro, a inscrição de pelo menos 400 participantes, que terão de doar um mínimo de 150 ou 300 patacas, dependendo da escolha entre a caminhada ou a corrida.

Todos os fundos serão transferidos para o fundo PolioPlus, do movimento internacional Rotary, que ajuda a financiar a compra de vacinas e campanhas de vacinação de crianças em todo o mundo. O comunicado referiu que os membros do Rotary já contribuíram mais de 1,2 mil milhões de dólares para proteger três mil milhões de crianças desta doença em 122 países e territórios.

O Rotary assinala anualmente o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, a 24 de Outubro, homenageando o nascimento de Jonas Salk (1914–1995), que desenvolveu uma das primeiras vacinas contra a poliomielite.

Risco vivo

O movimento diz que, desde 1979, pressionou os governos mundiais a comprometerem-se a investir mais de dez mil milhões de dólares para erradicar a doença no planeta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a poliomielite continua a ser endémica apenas no Afeganistão e no Paquistão, depois de a Nigéria ter declarado a sua erradicação em 2020.

A poliomielite é uma doença altamente contagiosa, transmitida principalmente por via fecal e oral, através de água contaminada, e que afecta sobretudo crianças até aos 5 anos, podendo causar paralisia ou morte, referiu a OMS.

Em 31 de Agosto, a OMS lançou uma campanha de vacinação contra a poliomielite de todas as crianças até aos 5 anos na Faixa de Gaza, após ter sido detectado o primeiro caso da doença em 25 anos, num bebé de dez meses que ficou paralisado numa perna.

O Rotary Club de Macau disse que este caso “sublinha a importância de continuar os esforços para manter outros países livres de poliomielite”.

“Se todos os esforços de erradicação terminassem hoje, a poliomielite poderia paralisar até 200 mil crianças por ano no espaço de uma década”, sublinhou a organização. “Todos os países continuam a enfrentar o risco da poliomielite até que a doença seja erradicada do mundo”, concluiu o Rotary Club de Macau.