Economia | Conselheiro pede melhores acessos e transportes

Melhorar os acessos entre as diferentes zonas da cidade. É esta a receita de Chan Ka Wa, membro do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Central, para promover a economia do território.

Em declarações ao canal chinês da Rádio Macau, Chan afirmou que abriram mais lojas na Rua da Felicidade, como parte dos projectos de revitalização do Governo, em parceria com as concessionárias do jogo. Todavia, Chan Ka Wa considerou que agora é necessário melhorar os acessos entre as diferentes zonas da cidade, para que os turistas possam consumir num número mais alargado de locais.

O membro do conselho ligado à Associação dos Moradores defendeu também a revitalização do Porto Interior, perto da Ponte-Cais 16 e considerou que isso vai contribuir para promover a economia nas zonas próximas da Avenida Almeida Ribeiro. Mesmo assim, alertou o Governo para a necessidade de se conseguir lidar com o trânsito naquele ponto do teritório.

Também ao canal chinês da Rádio Macau, Si Kun Hong, membro do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), defendeu que face às mudanças nos padrões de consumo dos turistas, que o Governo deve rever os planos de desenvolvimento das diferentes zonas de Macau, e desenvolvê-las para destacar os seus traços característicos. Si considerou que, se as diferentes zonas apostarem nas suas características, aumenta a possibilidade de melhorar a experiência dos turistas e assim fazê-los a passar mais noites do território. Todavia, o membro do CPU destacou que se o Governo quer receber mais turistas, também tem de garantir que a rede de transportes tem capacidade para responder ao aumento dos utilizadores.