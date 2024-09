“Um país, dois sistemas” | Sam Hou Fai destaca vantagens do princípio

Sam Hou Fai, candidato ao cargo de Chefe do Executivo e ex-presidente do Tribunal de Última Instância (TUI), disse que pretende desenvolver, na qualidade de governante, as vantagens concretas do princípio “um país, dois sistemas”, que vigora em Macau e Hong Kong. No contexto da campanha eleitoral que tem levado a cabo, Sam Hou Fai afirmou, segundo a TDM Rádio Macau, querer também avançar com “medidas efectivas para melhorar a construção” da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hengqin.

Estas declarações foram proferidas num encontro com membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) do 4.º sector da Comissão Eleitoral, um dia depois de ter reunido com deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional.

Sam Hou Fai quer articular Macau com as políticas traçadas por Pequim “de forma activa e precisa”, tornando o território num “local de concentração de talentos internacionais de alto nível”. Alguns membros de Macau na CCPPC declararam que “o Estado de Direito é o melhor ambiente para a exploração de negócios”, sendo necessário “aperfeiçoar a construção do sistema jurídico e modernizar o sistema jurídico para responder às necessidades prementes do desenvolvimento social, sugerindo o aumento da localização das leis”.