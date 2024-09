Leong Hong Sai defende transformação de Canídromo em zona de espectáculos

O deputado Leong Hong Sai considera que o projecto de reutilização do Canídromo, na zona norte da cidade, deve incluir a possibilidade de o espaço receber espectáculos ao ar-livre. A ideia é defendida através de uma interpelação escrita do legislador, datada de 28 de Agosto.

No documento, Leong Hong Sai recorda que desde o encerramento do espaço para corridas de galgos, em 2018, que as autoridades têm “atribuído muita importância ao projecto de renovação e optimização” do Canídromo, com uma “discussão prolongada” sobre o destino do terreno.

Após a discussão, refere o membro da Assembleia Legislativa, concluiu-se que o terreno do Canídromo deve ser aproveitado para construir para instalações para a prática desportiva e instalações que permitam várias actividades culturais e familiares.

No entanto, Leong Hong Sai vem agora defender que o reaproveitamento do terreno também deve permitir a criação de um espaço para realizar grandes eventos ao ar-livre na Península de Macau.

“Apesar de haver muitos pavilhões com grande capacidade para a realização de concertos e eventos corporativos em Macau, há uma clara falta de outras infra-estruturas de grande dimensão para espectáculos. “Os espaços que existem são dedicados a eventos desportivos, estão localizados na Taipa, e são relativamente simples”, escreveu Leong Hong Sai. “Será que as autoridades vão utilizar o planeamento do Canídromo para desenvolver o espaço numa arena multifuncional para lazer, entretenimento, desporto e outros propósitos?”, questiona. O deputado defende igualmente a melhoria do trânsito na zona e dos acessos pedonais para o Canídromo.

Escolas de Equitação

Em relação ao Macau Jockey Club, Leong Hong Sai defende que uma parte das instalações deve ser mantida, para promover a cultura de desporto local.

“As corridas de cavalos são um dos elementos representativos da história popular de Macau. Será que as autoridades vão equacionar manter parte das instalações e cooperar com as regiões vizinhas para desenvolver os desportos ligamos ao hipismo ou para promover a cultura diversificada de entretenimento e desporto de Macau?”, perguntou.

“A manutenção do espaço não só vai contribuir para aumentar o espaço para actividades de lazer dos restaurantes, mas também para reforçar as infra-estruturas do centro de turismo e lazer e contribuir para concretizar o desenvolvimento da Cidade de Desporto e Cidade de Espectáculos”, é acrescentado.