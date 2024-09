AMCM | Residentes com mais dinheiro depositado

Os depósitos de residentes cresceram 1,8 por cento em Julho, em comparação com o mês anterior, tendo atingido 743,3 mil milhões de patacas. Os números foram divulgados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), com a publicação das estatísticas monetárias e financeiras do sétimo mês do ano.

Em comparação com o período homólogo, o aumento dos depósitos foi mais notado, na ordem dos 5,4 por cento, o que significa que os residentes têm cada vez mais dinheiro guardado nos bancos.

Ao mesmo tempo, os depósitos dos não-residentes registaram uma quebra de 1,5 por cento, face a Junho, caindo para 338,6 mil milhões de patacas. Quando se tem em conta o período homólogo do ano anterior, os depósitos dos não-residentes cresceram 13,9 por cento.

Em termos dos depósitos do sector público, registou-se uma redução de 4,8 por cento para 193,6 mil milhões de patacas.

Como consequências das alterações entre Junho e Julho, o total dos depósitos apresentou uma redução de 0,2 por cento, quando comparado com o mês anterior, cifrando-se em 1.275,4 mil milhões de patacas. Entre este número, a proporção de depósitos em patacas era de 19,8 por cento, com o dólar de Hong Kong a ser a moeda mais utilizada, numa proporção de 43,2 por cento. Além disso, 26,7 por cento dos depósitos contava-se em dólares americanos e 8,7 por cento em renminbis.