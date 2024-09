Turismo | Registadas mais entradas em Agosto do que em 2019

Macau recebeu em Agosto mais visitantes do que no mesmo mês de 2019, pela primeira vez desde o fim da pandemia de covid–19, anunciaram ontem os Serviços de Turismo. Num comunicado, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau indicou que, de acordo com dados provisórios, quase 3,7 milhões de visitantes chegaram ao território em Agosto, mais 40 mil do que em igual período de 2019.

A DST sublinhou que o mês passado terminou com uma média de 118 mil entradas de turistas por dia e um pico de quase 167 mil visitantes, atingido em 24 de Agosto. Já em Agosto de 2023, o pico foi de 151 mil turistas. Macau recebeu nos últimos dois meses, Julho e Agosto, quase 6,7 milhões de visitantes, um número que representa 93,4 por cento do valor registado no mesmo período de 2019, referiu o comunicado.

A DST destacou ainda que entre 1 de Julho e 31 de Agosto cerca de 336 mil visitantes internacionais passaram pela cidade, mais 29,8 por cento do que em igual período do ano passado.