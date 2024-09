Cancro da mama | Metade das mulheres não sabe identificar doença

Cerca de 55 por cento das inquiridas num estudo realizado pela Associação de Feliz Paraíso admitiu não conhecer os métodos de detecção precoce do cancro de mama.

Os resultados do estudo que contou com a participação de 1289 mulheres com mais de 18 anos foram apresentados no sábado, numa conferência de imprensa. Face ao apurado, a Associação de Feliz Paraíso apelou ao Governo para realizar mais acções de promoção sobre a doença.

Ao mesmo tempo, foi pedido aos residentes que se mantenham atentos e recorram ao rastreio gratuito dos Serviços de Saúde, para que a doença possa ser prevenida ou combatida numa fase inicial, quando as hipóteses de sucesso são maiores. Os resultados também mostram que 45 por cento das inquiridas conseguiu identificar alguns métodos de detecção precoce.

No entanto, apenas 26 por cento das mulheres estava ciente de que um exame de Raio-X pode indicar o estado de saúde da mama.