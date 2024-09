Melco | Perdas de 325,1 milhões mas melhores resultados

Nos primeiros seis meses do ano, a Melco International Development apresentou perdas de 325,1 milhões de dólares de Hong Kong, de acordo com um comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong. Para o grupo que controla os casinos City of Dreams e Studio City os resultados demonstram uma melhoria em comparação com o período homólogo, quando as perdas atingiram os 787,4 milhões de dólares de Hong Kong.

“Ao longo da primeira metade de 2024, as melhorias do ambiente de negócios continuaram a desenvolver-se, apoiadas pelas iniciativas estratégicas do grupo que visaram a expansão das receitas, aumento dos lucros e promoção de um crescimento sustentado”, declarou Lawrence Ho, presidente do grupo e filho do falecido Stanley Ho, no comunicado com o anúncio dos resultados. “Como parte do nosso compromisso em oferecer experiências sem paralelo aos nossos clientes em Macau, foram realizados investimentos significantes nos nossos recursos humanos e na melhoria das instalações”, foi acrescentado.

Em relação a Macau, Lawrence Ho destacou também que desde Junho que o Studio City passou a disponibilizar salas de cinema, naquela que era uma ambição antiga do resort que tem como tema o cinema e que na inauguração contou com a participação do realizador Martin Scorcese e dos actores Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Além das operações em Macau, a Melco explora casinos nas Filipinas, em Chipre e tem planos para se expandir para o Sri Lanka, onde deverá começar a explorar o casino City of Dreams Sri Lanka até ao final de Setembro.