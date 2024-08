PJ | Mulher detida por receber dinheiro de burla telefónica

Uma mulher com 21 anos foi detida por receber dinheiro ligado a uma burla telefónica. O caso foi noticiado ontem pelo jornal Ou Mun, com base na informação das autoridades. A burla aconteceu na segunda-feira. Nesse dia, uma idosa recebeu uma chamada telefónica de burlões, que se fizeram passar pelo seu filho, a pedir auxílio e que todo o assunto fosse tratado em segredo.

Face à chamada telefónica, a mulher acreditou que o filho se encontrava numa situação complicada, levantou 300 mil dólares de Hong Kong do banco e encontrou-se com a mulher de Hong Kong para lhe entregar o dinheiro.

Após a entrega, a mulher recebeu uma nova chamada dos burlões a pedir mais 500 mil patacas. Como a voz era muito semelhante à do filho, a mulher foi novamente ao banco para levantar o montante. No entanto, os funcionários suspeitaram do facto da mulher precisar de levantar tanto dinheiro num espaço tão curto de tempo. Os trabalhadores contactaram assim familiares da idosa a alertar para os movimentos bancários, e a idosa percebeu que tinha sido burlada.

Apresentada queixa junto das autoridades, a PJ identificou a mulher de Hong Kong alojada num hotel na zona norte da cidade. A mulher acabou detida, e confessou ter recebido 4 mil dólares de Hong Kong para receber o dinheiro da idosa. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e a jovem está indiciada pela prática de burla de valor elevado. Além disso, foram identificados ainda outros dois suspeitos que se encontram em fuga.