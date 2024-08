Turismo | Lançado inquérito sobre plano do Governo

Teve ontem início um inquérito sobre o panorama geral do turismo, que decorre até ao dia 21 de Setembro e que servirá para a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) partir para a segunda fase do estudo de revisão do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau.

Segundo um comunicado da DST, pretende-se, com este inquérito, “conhecer a avaliação dos residentes sobre a indústria turística de Macau nos últimos anos e a sua opinião sobre o seu futuro desenvolvimento, contribuindo para o aperfeiçoamento dos trabalhos da segunda fase de avaliação”.

As autoridades pretendem fazer a “revisão do novo ambiente [turístico] e uma recontextualização face às novas políticas, exigências e uma reavaliação das novas tendências” após a pandemia, fazendo-se também uma análise retrospectiva sobre a execução do Plano de Acção 2021-2024.

O relatório relativo à primeira fase de revisão do Plano Geral de Turismo foi apresentado em Novembro de 2021, sendo que, até ao ano passado, “foram iniciados e acompanhados 77 planos de acção faseados”, a concretizar no prazo máximo de cinco anos, tendo sido concretizados 68. Assim, a DST fala de uma “taxa de concretização de 88 por cento, o que representa um aumento de dois pontos percentuais em relação a 2022”.