Jogo | Croupiers são menos, mas ganham mais

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que houve uma redução de 0,9 por cento do número de croupiers em funções entre o segundo trimestre deste ano e o do ano passado, sendo que, actualmente, existem 23.467 pessoas a desempenhar essas funções, menos 208 em termos anuais. Apesar da quebra, os salários dos croupiers aumentaram 6,5 por cento, sendo actualmente o valor médio de 21.600 patacas, devido “à ascensão salarial e aumento do número de horas de trabalho”.

No total, o sector dos jogos de apostas e lotarias tinha, no segundo trimestre, 52.518 trabalhadores a tempo inteiro, mais 825 em termos anuais, 1,6 por cento.

Em termos salariais, a remuneração média, excluindo as remunerações irregulares, dos trabalhadores a tempo completo no sector das lotarias e outros jogos de aposta cifrou-se em 26.750 patacas, mais 8,2 por cento, em termos anuais. Salienta-se que a remuneração média dos “croupiers” se situou em 21.660 patacas, mais 6,5 por cento, devido sobretudo à ascensão salarial e ao aumento do número de horas de trabalho.

Destaca-se também a grande necessidade de mão-de-obra tendo em conta “o crescimento contínuo do número de entradas de visitantes”, que levou “à recuperação constante dos ramos de actividade económica relacionados com o turismo”.

No fim do segundo trimestre deste ano existiam 498 postos vagos no sector do jogo, correspondendo a um acréscimo homólogo “significativo” de 385, ou seja, mais 340,7 por cento.