PJ | Anunciada detenção de grupo que fazia batota em casinos

Oito residentes foram detidos por alegadamente terem montado um esquema de batota que prejudicou um casino em cerca de 4,54 milhões de patacas. A informação foi divulgada ontem pela Polícia Judiciária (PJ), citada pelo canal chinês da Rádio Macau, e implica trabalhadores do casino vítima do crime.

Segundo as informações partilhadas pelas autoridades, o grupo criminoso é suspeito de ter recrutado trabalhadores de um casino para modificarem as cartas de jogo nas mesas de póquer.

Ao alterarem as cartas, os trabalhadores conseguiam fazer com que as cartas fossem tiradas do baralho de acordo com o esperado pelos criminosos, o que lhes permitia não só ganhar os jogos, mas também fazerem apostas com valor elevado, que não fariam se não soubessem qual ia ser o desfecho do jogo. Foi através deste esquema que o grupo conseguiu ganhar 4,54 milhões de patacas.

O casino onde os alegados crimes aconteceram fica situado no Cotai, embora, como acontece nestas situações, a identidade do espaço não tivesse sido revelada.

A investigação da PJ ao caso começou na passada quinta-feira, quando a segurança do casino alertou as autoridades, depois de ter verificado que um dos trabalhadores, que estava de serviço, tirou parte das cartas de um baralho e as entregou aos outros membros do grupo.

Trabalhadores envolvidos

Com base na investigação, a polícia procedeu à detenção de oitos residentes, com idades entre os 33 anos e 42 anos, em diferentes áreas do território. O grupo de detidos é constituído por membros de ambos os sexos.

Segundo a PJ, nem todos os detidos concordaram em prestar a sua versão dos acontecimentos, permanecendo alguns em silêncio. A versão oficial reconhece que haverá indícios de os crimes terem sido cometidos em duas alturas diferentes, no final de Março e no início de Maio.

Aos trabalhadores do espaço que concordassem cooperar com o grupo criminoso eram prometidos ganhos de pelo menos 170 mil patacas, mas que poderiam chegar às 500 mil patacas. Entre os detidos, cinco eram croupiers ou gestores das mesas de jogo onde eram feitas as apostas. Em relação aos restantes três detidos, as autoridades acreditam que eram os responsáveis pela rede criminosa e os cabecilhas por detrás dos crimes.

Apesar da detenção das oito pessoas, a PJ não afasta a possibilidade de haver mais elementos envolvidos que não foram identificados.