PJ | Detido homem que participou em burla de idosa

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu três pessoas, que acredita estarem envolvidas num esquema de burlas “quem sou eu”. A informação foi divulgada ontem, de acordo com o jornal Ou Mun, e alegadamente os homens ajudavam uma rede de burlas de Hong Kong a receber dinheiro recolhido em Macau.

A investigação para o caso começou após uma idosa ter sido burlada, quando acreditou estar a falar ao telefone com um homem que se apresentou como o seu genro. O suspeito disse à idosa que tinha sido detido a conduzir sob o efeito do álcool em Hong Kong, pelo que precisava de cerca de 150 mil patacas, para poder sair em liberdade. O dinheiro tinha de ser entregue a um “assistente do advogado”, que viria a Macau para se encontrar com a mulher.

Sem suspeitar do crime, a idosa foi ao banco levantar o dinheiro, que entregou ao alegado “assistente do advogado”. No entanto, mais tarde, a mulher suspeitou que tinha sido burlada e apresentou queixa na PJ.

A polícia conseguiu seguir os movimentos do “assistente do advogado” e ligá-lo a um outro homem local. Quando o homem identificado pelas autoridades marcou um encontro com mais duas pessoas num hotel de Macau, a PJ avançou para a detenção.

Entre os detidos, um homem confessou que cobrava entre 3 mil a 5 mil dólares de Hong Kong, para recolher dinheiro de burlas em Macau e levá-lo para a RAEHK. Os outros não terão confessado ligações aos crimes. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.