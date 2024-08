China-Portugal | Seminário de Ciências do Desporto até ao fim do ano

Até ao final deste ano, o Instituto do Desporto (ID) vai co-organizar o Seminário de Ciências do Desporto China-Portugal, em pareceria com entidades do Interior da China e de Portugal. O anúncio foi feito por Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, em resposta a uma interpelação do deputado Lei Chan U.

Recorde-se que, na semana passada, Pun Weng foi substituído por Luís Gomes para assumir durante dois anos funções na preparação dos próximos Jogos Nacionais.

No documento é indicado que o seminário irá “promover o intercâmbio e a cooperação entre os especialistas chineses e portugueses em ciência desportiva no âmbito da tecnologia e investigação”. Contudo, a resposta não revela quando vai decorrer o evento.

O Seminário de Ciências do Desporto China-Portugal foi organizado pela primeira e única vez em 2018. O ID também prometeu continuar a promover uma maior cooperação “com as autoridades competentes dos países de língua portuguesa para lançar competições desportivas e projectos de cooperação mais diversificados”.