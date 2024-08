FM | Candidaturas a planos de apoio terminam amanhã

Termina amanhã, às 17h30, o prazo de entrega de candidaturas para a atribuição de apoio financeiro aos três planos (“Projectos académicos”, “Actividades comunitárias” e “Intercâmbios”) da Fundação Macau.

A instituição liderada por Wu Zhiliang abriu as candidaturas a 15 de Julho, indicando que este ano irá “reforçar a avaliação da qualidade das actividades ou projectos candidatos, nomeadamente quanto aos benefícios sociais proporcionados, tomando como referência mais indicadores técnicos como grau de inovação das actividades ou projectos candidatos e compatibilidade com as linhas de acção governativa”.

Os fundos destinam-se a financiar despesas de funcionamento de associações, projectos académicos, actividades comunitárias como “palestras, workshops, colóquios, acções de formação, exposições, concursos, publicações, actividades integradas nos bairros comunitários e festivais de grande escala nos bairros comunitários”.

Na categoria “Intercâmbios”, são elegíveis projectos de visita ao “Interior da China, Hong Kong, Taiwan e outros países ou regiões”.