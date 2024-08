Câmbio ilegal | Lawrence Ho admite impacto de criminalização

Na apresentação dos resultados da concessionária Melco, o presidente e CEO da empresa, Lawrence Ho, admitiu que a criminalização das trocas ilegais de dinheiro vai ter “algum impacto” na liquidez dos casinos, mas afirmou que a mudança não é uma surpresa.

“Acho que este assunto da troca de dinheiro não é novo, está a ser discutido há mais de um ano. Por isso, não é uma surpresa para nós, mas claro que vai ter algum impacto em termos da liquidez dos jogadores”, afirmou o empresário. “No entanto, acho que o assunto mais relevante foi uma ligeira redução da procura em Junho, apesar de termos visto o regresso do crescimento em Julho. Também Agosto teve um bom começo”, acrescentou.

Ho explicou a redução ligeira da procura em Junho com o Campeonato Europeu de Futebol, que decorreu entre Junho e Julho.

Em relação às vendas a retalho nos hotéis-casinos, Lawrence Ho reconheceu que a procura ainda é “muito fraca”, à semelhança do que disse estar a acontecer em Hong Kong e no Interior. Lawrence Ho deixou ainda o desejo de que a economia chinesa recupere rapidamente do período que atravessa.

No que diz respeito aos resultados, a Melco obteve lucros de 36,6 milhões de dólares americanos no primeiro semestre, anunciou a empresa, que no período homólogo de 2023 reportou prejuízos. Entre Janeiro e Junho do ano passado, a Melco tinha registado um prejuízo de 104,7 milhões de dólares.

Numa análise trimestral, a empresa também apresentou uma tendência positiva, com os lucros a crescerem de 15,2 milhões de dólares, nos primeiros três meses de 2024, para 21,4 milhões de dólares, no segundo trimestre.