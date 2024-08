Jogos | Impostos rendem 51,6 mil milhões até Julho

Até Julho, as receitas do orçamento da RAEM com os impostos dos jogos de fortuna ou azar atingiram 51,6 mil milhões de patacas, de acordo com os dados da Direcção de Serviços de Finanças (DSF).

O montante representa um crescimento de 18,9 milhões mil milhões de patacas em comparação com o ano passado, quando até Julho as receitas com os impostos tinham sido de 32,7 mil milhões de patacas.

Em termos geral, as receitas totais do orçamento foram 61,5 mil milhões de patacas, um aumento superior a 10 mil milhões face a 2023. Por seu turno, as despesas totais cresceram para 52,2 mil milhões de patacas, com comparação com os 47,7 mil milhões de patacas gastos nos primeiros sete meses do ano passado.

Tendo em conta as receitas e as despesas, até Julho o orçamento da RAEM apresenta um excedente de 9,3 mil milhões de patacas, um aumento face ao excedente de 3,5 mil milhões de patacas do período homologo.