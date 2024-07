Venezuela | Pequim felicita Maduro pela reeleição

A China felicitou ontem Nicolás Maduro pela sua reeleição como chefe de Estado da Venezuela, após uma eleição contestada pela oposição e por vários governos estrangeiros.

“A China felicita a Venezuela pelo sucesso das suas eleições presidenciais e felicita o Presidente Maduro pela sua reeleição”, declarou o porta-voz da diplomacia chinesa Lin Jian, em conferência de imprensa.

“A China está disposta a enriquecer a parceria estratégica [com a Venezuela] e a fazer com que os povos dos dois países beneficiem desta”, acrescentou. Pequim mantém boas relações com o Presidente venezuelano, que está isolado na cena internacional, e é um dos principais credores do país latino-americano, cujo produto interno bruto caiu 80 por cento, em 10 anos, devido a uma grave crise económica.

A Venezuela almeja o apoio da China para reanimar a sua economia, que foi atingida por uma das piores taxas de inflação do mundo.

Em Setembro, durante uma reunião em Pequim com Nicolás Maduro, o Presidente chinês, Xi Jinping, elevou as relações entre a China e a Venezuela ao seu mais alto nível protocolar. Apenas alguns países – Paquistão, Rússia e Bielorrússia – têm direito a este tratamento.

Maduro foi reeleito para um terceiro mandato à frente da Venezuela com 51,2 por cento dos votos, mas a oposição reclama a vitória e rejeita os resultados anunciados no domingo à noite pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que acusa de receber ordens do governo.

A oposição recebeu rapidamente o apoio de parte da comunidade internacional. Ontem, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, expressou “sérias dúvidas” sobre a exatidão dos resultados eleitorais.

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, apelou à “total transparência do processo eleitoral”.