Tribunal chinês diz que processo Suncity constitui “exemplo”

O Supremo Tribunal da China emitiu ontem um comunicado onde descreve o processo do antigo grupo junket Suncity, liderado por Alvin Chau, como sendo um “exemplo típico da prática do jogo transfronteiriço”, noticiou o portal Macau News Agency.

Na mesma nota, é referido que o grupo liderado por Alvin Chau, composto por 34 pessoas, tinha uma “hierarquia clara” com membros fixos. O Supremo referiu ainda alguns dados do processo, nomeadamente o facto de, desde 2015, o grupo Suncity ter criado várias plataformas de jogo online para atrair jogadores nas Filipinas e outros locais, além de ter facilitado a deslocação de cidadãos chineses para jogar em Macau ou para apostarem online através de agentes intermediários.

O Supremo Tribunal da China, que é o mais alto tribunal do país, declarou ainda que Alvin Chau e os seus associados criaram empresas de gestão de activos na China para ajudar nas acções de troca de crédito ou fichas de jogo, ou ainda para recuperar as dívidas de jogo. Na mesma nota, é referido que foram usados serviços clandestinos para transferência de dinheiro.

Ganhos ilegais

Este comunicado do tribunal chinês surge depois de Alvin Chau ter sido condenado a uma pena efectiva de 18 anos de prisão, além de que o processo obrigou a mudanças estruturais no grupo Suncity, que deixou de ter esse nome.

Na mesma nota do Supremo Tribunal da China, é referido que em Novembro de 2021 o grupo tinha mais de 480 agentes com papel de accionistas, sendo que 280 eram cidadãos do continente. Nas folhas de pagamento consultadas pelas autoridades, estão agentes de cariz geral, incluindo mais de 38 mil cidadãos chineses, é descrito.

O comunicado destaca também o facto de o antigo grupo Suncity ter chegado aos 60 mil membros com ganhos de cerca de 8,9 mil milhões de renminbis. O tribunal recorda que Zhang, um dos principais associados de Alvin Chau, estava encarregue de dirigir uma empresa de gestão de activos na China, a qual tinha sido criada pelo antigo CEO do Suncity. Entre Setembro de 2018 e Abril de 2020, descobriu-se que Zhang estabeleceu acordos de cooperação para investimentos, tendo usado contas bancárias para transferir fundos entre Macau e a China. As transferências nesse sistema terão sido superiores a 1,15 mil milhões de renminbis, resultando em lucros obtidos de forma ilegal acima de 17 milhões de renminbis.