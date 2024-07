Restauração | Negócios caíram 5,9% em Maio face a 2023

Em Maio deste ano, o volume de negócios da restauração registou uma descida anual de 5,9 por cento. Segundo dados revelados na sexta-feira pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o volume de negócios dos restaurantes japoneses e coreanos e o dos restaurantes ocidentais baixaram 18,1 e 12,5 por cento, respectivamente. Por outro lado, o comércio nos “estabelecimentos de comidas e lojas de sopas de fitas e canjas aumentou ligeiramente 0,5 por cento”.

O comércio a retalho registou quebras ainda maiores, com o volume de negócios no passado mês de Maio a cair 25,9 por cento face a Maio de 2023. Nesta categoria, destaque para o declínio verificado nas lojas de relógios e joalharia e o dos produtos cosméticos e de higiene que caíram 34,9 e 33 por cento. No outro pêndulo da balança, estão os supermercados, que contrariando a tendência registaram um crescimento dos negócios de 4,8 por cento face a Maio de 2023.

Em termos mensais, o cenário não foi tão negro, com o volume de negócios da restauração a crescer em Maio 5,5 por cento face ao mês anterior. Os restaurantes chineses facturaram mais 13,7 por cento no mês em análise, em relação ao mês anterior, enquanto o volume de negócios dos restaurantes ocidentais diminuiu 6,9 por cento.

Também o comércio a retalho apresentou melhores negócios em Maio face a Abril, com aumentos de 5,3 por cento. Em termos mensais, o volume de negócios dos relógios e joalharia e o dos supermercados cresceram 15,8 e 14,6 por cento, respectivamente. Porém, a venda de automóveis caiu 7,2 por cento.