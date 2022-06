Covid-19 | Restaurantes e PME em dificuldades devido a novo surto

DR

Com o novo surto de covid-19 na cidade, Fong Kin Fu, representante da Associação dos Proprietários de Restaurantes de Macau, acredita que a proibição de tomar refeições nos restaurantes vai fazer com que apenas 20 a 30 por cento se mantenham operacionais.

Em declarações ao canal chinês da Rádio Macau, Fong apontou ainda que os restaurantes vão apostar cada vez mais em promoções e descontos para manter o negócio.

Sobre o impedimento de vários não-residentes atravessarem a fronteira, Fong considerou que não está a ter impacto no sector, e que a mão-de-obra é suficiente para fazer face ao volume de negócios. Porém, reconheceu que o impacto da pandemia está a ser muito forte e que a indústria está a sofrer perdas, apelando a medidas de apoio financeiro do Executivo.

Por sua vez, um representante da Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau, Ma Kin Chio, explicou ao canal chinês da Rádio Macau que apesar dos apelos do Governo há muitas Pequenas e Médias Empresas que não podem trabalhar de casa. Apesar disso, apelou para que se reduza o número de trabalhadores na empresa dentro das possibilidades, no sentido de cooperar com o Governo.