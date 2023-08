Restauração | Negócios crescem mais de 100%

O volume de negócios do sector da restauração registou uma subida, em termos anuais, de 104,5 por cento em Junho, enquanto o sector do retalho registou um crescimento de 80,6 por cento no volume de negócios, também em termos anuais.

Os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam ainda que 36 por cento dos donos de restaurantes inquiridos previram um crescimento do negócio em Julho, “destacando-se que as proporções dos proprietários dos restaurantes chineses e dos proprietários dos restaurantes japoneses e coreanos foram ambas de 41 por cento”.

Por sua vez, 19 por cento dos empresários da restauração previram quebras mensais no volume de negócios para Julho. Relativamente ao comércio a retalho, 31 por cento dos retalhistas entrevistados previram que o volume de negócios para Julho crescesse em termos mensais, descreve a DSEC.