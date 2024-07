Saúde | Tratados 157 idosos com próteses dentárias

Desde o lançamento do projecto de próteses dentárias para idosos, em 2019, 157 pessoas concluíram o tratamento. O número foi adiantado por Alvis Lo, director dos Serviços de Saúde (SS), na resposta a uma interpelação escrita do deputado Nick Lei.

Em relação à saúde oral, Lo começou por explicar que o programa deu “prioridade aos idosos com idade igual ou superior a 80 anos, ou com dificuldades económicas”, sendo concretizado com o pagamento de um subsídio. Todavia, ao longo deste ano espera-se que seja alargado até às pessoas com 65 anos, o que vai garantir “a cobertura total da população idosa”.

O director dos SS afirmou igualmente que os “idosos demoram cerca de cinco meses, em média, desde a transferência até à conclusão da implantação da prótese dentária”.

Sobre a rede de saúde oral para idosos, os SS destacaram que os “cuidados de saúde públicos, dispõem de sete centros de saúde que prestam serviços gratuitos de consulta externa de saúde oral aos residentes” e “serviços de consulta dentária gratuitos aos idosos”, através do financiamento às instituições médicas sem fins lucrativos.

Como parte dos cuidados de saúde disponibilizados, Alvis Lo também indicou os vales de saúde, que financiam os residentes com 600 patacas para cuidados médicos em clínicas privadas ao longo de dois anos. O director dos SS sublinhou igualmente que desde este ano os vales podem ser utilizados à Zona de Cooperação Aprofundada na Ilha da Montanha.