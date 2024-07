Jogo | Analistas revêem em baixa estimativas para 2024 e 2025

O grupo de investimento CLSA reviu em baixa as previsões da indústria do jogo para 2024 e 2025. As medidas de combate à troca ilegal de dinheiro impostas por Pequim e sazonalidade dos meses de Verão colocaram alguma água na fervura do optimismo. Também os lucros EBITDA foram revistos devido à subida dos custos de promoção e salários

Depois da euforia, a ponderação. O grupo de investimentos de Hong Kong CLSA reviu em baixa as perspectivas de receitas brutas da indústria do jogo de Macau, assim como os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) das concessionárias, para este ano e o próximo.

A empresa que pertence ao banco de investimento chinês CITIC Securities colocou a fasquia das receitas brutas deste ano em 232,7 mil milhões de patacas, valor que representa um aumento anual de 27 por cento. Em relação a 2025, os analistas esperam um crescimento de 3,9 por cento das receitas deste ano, elevando para 241,7 mil milhões de patacas o montante amealhado pelo sector.

“Baixámos as nossas previsões para 2024 e 2025 em 3 e 5,3 por cento, respectivamente, porque ajustámos as pressuposições sobre as receitas brutas/número de visitantes, tendo em conta os dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos para o segundo trimestre do ano”, indicam os analistas. Recorde-se que as receitas brutas do jogo caíram 1,6 por cento no segundo trimestre deste ano face ao trimestre anterior, para 56,4 mil milhões de patacas. Mas os analistas Jeffrey Kiang e Leo Pan salientam o impacto “do aperto da vigilância sobre a indústria no combate às trocas ilegais de dinheiro imposto pela China”.

Bola e bolos

Os analistas indicam também que Julho começou fraco em termos de receitas dos casinos, que já vinham sofrendo com a normal sazonalidade, com Junho a ser o mês mais fraco do ano, e com as atenções monopolizadas pelo Campeonato da Europa de futebol

“Apesar do arranque tímido das receitas brutas de Julho, e do impacto que o aperto nas actividades de troca ilegal de dinheiro tiveram na sensibilidade dos investidores, folhas de balanço estáveis e concorrência sensata devem permitir que as operadoras de casinos resistam a estes ventos contrários a curto prazo”.

Também os lucros EBITDA foram revistos em baixa para 2024 e 2025, devido ao aumento “das actividades promocionais das concessionárias e a subidas das folhas salariais”. Assim sendo, a CLSA prevê que a indústria tenha lucros ajustados de 63,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, menos 8 por cento em relação à previsão anterior, mas, ainda assim, um valor que fica a 85 por cento dos níveis verificados em 2019. Para 2025, os analistas perspectiva lucros EBITDA de 71,7 mil milhões de dólares de Hong Kong, menos 5,8 por cento face à previsão anterior.