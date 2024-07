Médio Oriente | Pequim disposta a proporcionar reconciliação entre facções palestinianas

As autoridades chinesas mostram-se dispostas a fomentar o diálogo entre os grupos palestinianos e prometem divulgar mais informações sobre o possível encontro das facções “em devido tempo”

O Governo chinês manifestou ontem vontade de “oferecer uma plataforma e criar oportunidades para que facções palestinianas se reconciliem e dialoguem”, mas não especificou se o Hamas e a Fatah se reuniriam em Pequim este mês.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, disse em conferência de imprensa que a China “sempre apoiou a reconciliação das facções palestinianas através do diálogo e da negociação” e que os esforços da China “estão em consonância com os das partes envolvidas”.

Lin fez esta declaração depois de os órgãos norte-americanos terem noticiado que os líderes de ambos os grupos se reunirão na próxima semana na China para discutir a administração da Faixa de Gaza após a guerra.

Sobre este possível encontro, o porta-voz disse que a China “divulgará informações em devido tempo”, sem dar mais pormenores. Lin sublinhou ainda que Pequim está disposta a “reforçar a comunicação e a coordenação com todas as partes para atingir o objectivo da reconciliação interna na Palestina”.

Todos por um

As duas facções já se reuniram na capital chinesa em Abril, quando sublinharam a necessidade de avançar para a “unidade nacional” e acabar com a divisão entre os movimentos palestinianos no âmbito da Organização de Libertação da Palestina (OLP).

O Hamas e a Fatah estão em conflito desde 2007, altura em que o Hamas expulsou as forças da Fatah da Faixa de Gaza, dissolveu o executivo conjunto e tomou o poder pela força, depois de ter vencido as eleições legislativas um ano antes. Vários mediadores, incluindo o Egipto, a Arábia Saudita, o Qatar e a Rússia, tentaram intervir para pôr fim à divisão que se mantém desde então.

Não é a primeira vez que a China intervém como mediador num conflito na região: no ano passado, mediou um acordo entre o Irão e a Arábia Saudita para restabelecer as relações diplomáticas.