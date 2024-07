Jogo | Receitas de Julho nos 8,3 mil milhões

Nos primeiros 14 dias de Julho as receitas brutas do jogo rondaram os 8,3 mil milhões de patacas, de acordo com as estimativas do banco de investimento JP Morgan Securities (Asia Pacific).

Num relatório citado pelo portal GGR Asia, é explicado que a média diária das receitas está nos 593 milhões de patacas. “Este número implica que na última semana houve um crescimento das receitas de 15 por cento face à semana anterior, com as receitas diárias a fixarem-se nos 635 milhões de patacas, quando anteriormente eram de 550 milhões de patacas por dia”, pode ler-se no documento elaborado pelos analistas DS Kim, Shi Mufan e Selina Li.

Contudo, a esperança é que a receita média diária continue a subir, devido ao fim do Campeonato Europeu 2024. “Também é preciso notar que o Euro 2024 terminou esta manhã, horas de Hong Kong, pelo que esperamos que o volume das receitas vá melhorar de forma gradual ao longo das próximas semanas, até ao pico dos feriados”, é acrescentado.

De acordo com os analistas, os torneios internacionais de futebol tendem a afectar as receitas de Macau, como acontece com os Euros ou Mundiais, dado que os jogadores focam as atenções nas apostas de futebol.

Em termos das receitas por segmento, entre o início do mês e 14 de Julho, o jogo de massas apresentava um nível de 105 a 110 por cento dos valores pré-covid. No polo oposto, o jogo do segmento dos grandes apostadores estava a níveis de 20 por cento dos níveis antes da pandemia.

Segundo a JP Morgan Securities (Asia Pacific), as receitas de Julho devem rondar os 18,5 mil milhões de patacas, uma revisão negativa da estimativa inicial, que previa uma receita superior a 19 mil milhões de patacas. A revisão foi justificada com o baixo nível das receitas no início do mês.