PIB | Associação prevê crescimento de 17,5%

A Associação Económica de Macau prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano possa crescer 17,5 por cento este ano, noticiou a TDM Rádio Macau. Além disso, a entidade acredita que no segundo trimestre deste ano a taxa de crescimento do PIB deverá ser de cerca de 10 por cento.

Por sua vez, no segundo semestre do ano, a associação prevê que as celebrações que se avizinham possam fomentar a economia, nomeadamente a celebração dos 25 anos do estabelecimento da RAEM e os 75 anos de implantação da República Popular da China, podendo existir mais vitalidade no mercado, também potenciadas pelas medidas estabelecidas por Pequim.

Assim, a Associação Económica de Macau considera que a situação vai continuar a ser “estável” e “optimista”, sendo que, numa escala de 0 a 10, o índice de prosperidade económica no terceiro trimestre do ano deverá manter-se entre os 6,5 e os 6,6, um desempenho considerado positivo e estável.

Embora a receita bruta do jogo em Junho tenha caído para o nível mais baixo deste ano, com 17,69 mil milhões de patacas, a economia local continuou a beneficiar dos turistas que visitaram o território ao longo no primeiro semestre do ano e do crescimento das exportações de serviços, explica a entidade.