Jogo | Julho volta a bater recorde de receitas

As receitas do jogo em Macau atingiram 16,66 mil milhões de patacas em Julho, o valor mais alto desde Janeiro de 2020. Desde o início do ano até ao final de Julho, as receitas brutas apuradas pelos casinos do território quase quadruplicaram o registo do ano passado

Julho voltou a ser o melhor mês para os cofres dos casinos do território, que amealharam cerca de 16,66 mil milhões de patacas em receitas brutas, desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais divulgados ontem pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

A performance da indústria conseguiu ultrapassar o registo de Maio, que detinha o recorde de maior volume de receitas desde o início da pandemia, quando os casinos amealharam 15,56 mil milhões de patacas.

Em termos anuais, o mês passado trouxe receitas mais de 40 vezes superiores (+4082.9 por cento) às verificadas em Julho de 2022 quando a indústria do jogo teve receitas de abaixo dos 400 milhões de patacas.

Importa contextualizar que o mês de Julho do ano passado foi marcado pela total paralisia da cidade, depois do surto de covid-19 descoberto a 18 de Julho, com as fronteiras e ligações à China e ao mundo encerradas. Como consequência, registou-se o pior mês para a indústria, que contabilizou as mais baixas receitas desde, pelo menos, 2003.

Face a este cenário comparativo, e apesar da recuperação, a performance dos casinos do território durante o mês passado foi cerca de 31 por cento inferior aos montantes contabilizados antes da pandemia de covid-19.

Panorama geral

Tendo em conta o período entre Janeiro e o final de Julho, as receitas da indústria do jogo cresceram 263 por cento, em comparação com igual período de 2022, alcançando quase 96,8 mil milhões de patacas, segundo os dados avançados ontem pela DICJ. Porém, em comparação com os tempos antes da pandemia, as receitas foram quase metade quando comparadas com os 174 mil milhões de patacas arrecadados em igual período de 2019.

Feitas as contas às receitas apuradas até ao momento, o sector do jogo já cumpriu quase 74,5 por cento da meta estimada pelo Governo para 2023.

A indústria do jogo, a principal fonte de receita via impostos do Governo, representava mais de metade do produto interno bruto (PIB) de Macau em 2019 e dava trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, a quase 20 por cento da população empregada. Com Lusa