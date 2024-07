Wynn Macau | Esperada ocupação elevada no Verão

A vice-presidente da Wynn Macau, Linda Chen, acredita que os hotéis vão ter uma taxa de ocupação elevada durante o Verão, um período alto para o turismo. Em declarações citadas pelo jornal Ou Mun, Linda Chen, mostrou-se optimista devido ao que indicou serem as várias “políticas favoráveis” do Governo Central, anunciadas recentemente.

Entre estas políticas, consta o aumento do limites de isenção sobre os produtos comprados em Macau por parte dos turistas do Interior, assim como o aumento do número de cidades do Interior abrangidas pela emissão de vistos individuais para visitar a RAEM.

Segundo Linda Chen, a taxa de ocupação é actualmente “muito boa” e espera-se que se mantenha nestes níveis até ao fim do Verão. Recentemente, os dados da Direcção de Serviços de Turismo (DST) apontaram para uma taxa de ocupação de 85 por cento.

A dirigente da concessionária abordou também a situação da Rua da Felicidade comprometendo-se a investir no espaço e a decorar aquela zona com diferentes efeitos, de forma a assinalar as diferentes festividades ao longo do ano.

A concessionária espera desta forma impulsionar o comércio com características de Macau e criar mais oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas do território, principalmente aquelas com negócios na zona da Rua da Felicidade.