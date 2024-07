Espaço | Japão lança satélite de observação terrestre

O Japão lançou ontem um novo satélite de observação da Terra, o ALOS-4, a bordo do novo foguetão H3, que tem sido alvo de preocupações depois do fracasso do voo inaugural no ano passado.

O foguetão H3 número 3 descolou do Centro Espacial de Tanegashima, ilha a sudoeste da prefeitura de Kagoshima, às 12:06, tal como previsto, numa manhã nublada e quente, depois do adiamento de um dia devido ao mau tempo.

O voo decorreu sem problemas até o satélite se separar, 16 minutos e 34 segundos após o lançamento, como se vê na transmissão em direto na Internet fornecida pela agência aeroespacial do Japão JAXA.

O ALOS-4 é um satélite de observação da Terra destinado a avaliar os danos em caso de catástrofes naturais ou a controlar as anomalias da actividade vulcânica, tendo também outras missões.

Os lançamentos do H3 têm sido seguidos com grande expectativa desde o voo inaugural, em Março de 2023, quando o motor da segunda fase não acendeu e a JAXA teve de ordenar a autodestruição em voo.

Em 17 de Fevereiro, o foguetão H3 fez o primeiro voo bem sucedido, mas nessa ocasião transportava carga útil simulada.