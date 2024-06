Torre de Macau | Obras não travam uso de campo desportivo

José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), adiantou que o campo desportivo situado junto à Torre de Macau vai continuar a ser utilizado enquanto decorrem as obras da segunda fase de construção do “Corredor Verde da Margem Sul da Península de Macau”.

O IAM promete, assim, “manter, na medida do possível, o campo desportivo existente na proximidade da Torre de Macau, esperando que este possa continuar a ser utilizado até à conclusão da obra”. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, José Tavares adiantou também que o novo corredor verde vai incluir um campo de futebol de cinco, um campo de basquetebol e um campo de treino.

Aquando do arranque das obras, irá dar-se prioridade “à construção da parte que inclui o campo, para que os cidadãos possam utilizar, o mais rápido possível, o novo local”.